Китай остается главным покупателем рыбной продукции с Камчатки Камчатский край ищет новых торговых партнеров для экспорта рыбы и морепродуктов

Москва2 сен Вести.Китай – главный покупатель рыбной продукции с Камчатки, однако регион активно расширяет географию торговых партнеров. Об этом ТАСС сообщила председатель правительства Камчатского края Юлия Морозова. По ее словам, выход на новые рынки сбыта повысит устойчивость отрасли.

Ключевым внешним направлением сегодня остается Китай. Перспективным направлением мы считаем дальнейшее развитие связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии отметила Морозова

При этом расширение рынка - это не только появление новой страны в перечне импортеров. По мнению Морозовой, не менее важная задача: поставлять больше продукции глубокой переработки и готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Это позволит получать больше выручки, а также создавать высокотехнологичные рабочие места и наращивать несырьевой экспорт.