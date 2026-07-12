Китай стал лидером по закупкам льна и гороха из Татарстана

Китай стал главным потребителем гороха и льна из Татарстана Китай стал лидером по закупкам льна и гороха из Татарстана

Москва12 июл Вести.Китай занял первое место по закупкам льна и гороха из Татарстана, в 2026 году отправлены уже семь контейнерных поездов, сообщил ИС "Вести" генеральный директор управляющей компании "Август-Агро", продающей собственную агропродукцию, Айдар Галяутдинов.

По его словам, зерно активно покупают ближневосточные страны, включая Египет и Саудовскую Аравию.

Что касается, например, льна или гороха, то Китай — это номер один. В этом году семь контейнерных поездов отправили из логистического центра рассказал Галяутдинов

Ранее сообщалось, что поставки российской агропромышленной продукции в Турцию выросли на 54%