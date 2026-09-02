Москва2 сенВести.В 2026 году на Камчатке показатели вылова лососей стали самыми низкими за последние годы. Об этом сообщил ТАСС министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.
Вылов тихоокеанских лососей в Камчатском крае на август составил порядка 50 тыс. тонн при первоначальном прогнозе 117,4 тыс. тоннотметил министр
По его мнению, сейчас в рыбохозяйственном комплексе наблюдается кризисная ситуация, которая требует выработки стабилизирующих мер.
Эксперты считают, что низкие показатели связаны с неблагоприятными климатическими условиями в Тихом океане. Кроме того, в последние годы увеличилось количество рыболовецких судов, что могло привести к чрезмерному вылову и истощению ресурсов.