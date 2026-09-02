Объем вылова лососей на Камчатке в 2026 году стал самым низким за последние годы

Эксперт: объем вылова лососей на Камчатке составил порядка 50 тыс. тонн Объем вылова лососей на Камчатке в 2026 году стал самым низким за последние годы

Москва2 сен Вести.В 2026 году на Камчатке показатели вылова лососей стали самыми низкими за последние годы. Об этом сообщил ТАСС министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Вылов тихоокеанских лососей в Камчатском крае на август составил порядка 50 тыс. тонн при первоначальном прогнозе 117,4 тыс. тонн отметил министр

По его мнению, сейчас в рыбохозяйственном комплексе наблюдается кризисная ситуация, которая требует выработки стабилизирующих мер.

Эксперты считают, что низкие показатели связаны с неблагоприятными климатическими условиями в Тихом океане. Кроме того, в последние годы увеличилось количество рыболовецких судов, что могло привести к чрезмерному вылову и истощению ресурсов.