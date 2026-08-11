Ученый рассказал о причинах плохого улова лосося на Дальнем Востоке Ученый Григоров: экосистема Тихого океана изменилась, горбуши стало меньше

Москва11 авг Вести.Перестройка в экосистеме Тихого океана послужила причиной снижения вылова горбуши на Дальнем Востоке, сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Магаданского филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("МагаданНИРО") Владислава Григорова.

В этом году рыбаки на Дальнем Востоке выловили всего порядка 40% от выделенных объемов лосося. Причиной низкого улова называют слабый подход горбуши – основной промысловой красной рыбы – в реки округа. Так, в Магаданской области выловили чуть больше тысячи тонн горбуши против 9,5 запланированных.

В Тихом океане идет экосистемная перестройка, какие-то температурные условия меняются, соответственно, гидрология меняется, выживаемость ниже у горбуши. Но с другой стороны, в текущем году в Магаданской области неплохая ситуация с кетой отметил ученый

Он также уточнил, что горбуша остро реагирует на температуру воды в нерестовых реках, а в Приморье, на Сахалине и на Камчатке она выросла.