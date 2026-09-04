Москва4 сенВести.Показатели вылова лососевых рыб на Камчатке в путину 2026 года оказались рекордно низкими – рыбаки выловили всего около 55 тысяч тонн, что является антирекордом за последние 50 лет, сообщил в беседе с ТАСС губернатор края Владимир Солодов на Восточном экономическом форуме.
Прогноз был маленький, но, к сожалению, он оправдался меньше, чем наполовину. Мы поймали примерно 55 тыс. тонн. И это общая картина по всей Северной Пацифике, включая и Северную Америку, и все наши дальневосточные регионы. <…> Последние 50 лет не было таких уловов, они, очевидно, связаны с изменениями климатического характерасказал Солодов
Глава региона уточнил, что его администрация заручилась поддержкой правительства РФ в вопросе поддержки рыбаков. По его словам, рыболовам важно пережить сложное время и дождаться прогноза ученых относительно дальнейшей конфигурации уловов.