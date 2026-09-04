Солодов: вылов лосося на Камчатке в 2026 году стал рекордно низким за 50 лет Губернатор Камчатки Солодов: вылов лосося в путину-2026 составил 55 тыс. тонн

Москва4 сен Вести.Показатели вылова лососевых рыб на Камчатке в путину 2026 года оказались рекордно низкими – рыбаки выловили всего около 55 тысяч тонн, что является антирекордом за последние 50 лет, сообщил в беседе с ТАСС губернатор края Владимир Солодов на Восточном экономическом форуме.

Прогноз был маленький, но, к сожалению, он оправдался меньше, чем наполовину. Мы поймали примерно 55 тыс. тонн. И это общая картина по всей Северной Пацифике, включая и Северную Америку, и все наши дальневосточные регионы. <…> Последние 50 лет не было таких уловов, они, очевидно, связаны с изменениями климатического характера сказал Солодов

Глава региона уточнил, что его администрация заручилась поддержкой правительства РФ в вопросе поддержки рыбаков. По его словам, рыболовам важно пережить сложное время и дождаться прогноза ученых относительно дальнейшей конфигурации уловов.