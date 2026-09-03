В ВАРПЭ назвали главную рыбу России Президент ВАРПЭ Зверев: минтай остается основной промысловой рыбой в России

Москва3 сен Вести.Главной рыбой в России остается минтай, в 2025 году почти половина всего вылова пришлась на него, рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Основной промысловой рыбой остается минтай: его доля в национальном вылове выросла с 36% в 2015-2020 годах до 46% в 2025 году сказал он на полях ВЭФ, который проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке.

Зверев уточнил, что в этом году добыто свыше 1,6 миллиона тонн минтая.

Популярность минтая была предсказана в начале 60-х годов советским ученым-ихтиологом Александром Кагановским. Его прогноз сбылся.