Российские рыбаки будут поставлять в магазины и рестораны свежего тунца Зверев: свежий тунец может появиться в российских магазинах и ресторанах

Москва12 июл Вести.Российские рыбаки получат возможность вылавливать и поставлять в рестораны и магазины страны свежего тунца, а не замороженного. Об этом РИА Новости сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Минсельхоз России установил в проекте приказа допустимый улов тунца в Сахалинском регионе на 2027 год. По словам Зверева, это означает, что первые партии свежей рыбы могут появиться на прилавках российского рынка менее, чем через год.

Российские ученые ежегодно смогут устанавливать квоту на добычу тунца в Восточно-Сахалинской подзоне, а российские рыбаки добывать и поставлять на отечественный рынок свежего тунца. Соответствующие поправки в перечень видов водных биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов водных биологических ресурсов, предлагает внести Минсельхоз сказал глава ВАРПЭ

Зверев объяснил, что раньше российские рыбаки имели право добывать тунца в качестве прилова в открытых районах Мирового океана, на отдалении в сотни миль от российских портов. Именно поэтому его поставляли на российский рынок только в замороженном виде.

Если удастся организовать промысел ближе к берегу, на внутреннем рынке появится свежий тунец, который можно будет использовать в качестве продукта для премиальной розницы и HoReCa, а также как сырье для переработанных продуктов подытожил Зверев

12 июля в России отмечается День рыбака.