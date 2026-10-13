Новак поручил оперативно реагировать на колебания цен на топливо Новак поручил усилить контроль за необоснованным ростом цен на топливо

Москва13 окт Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать работу по оперативному реагированию на колебания цен на топливо и необоснованное завышение цен. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Это и другие поручения он дал по итогам совещания по ситуации на рынке топлива, в котором участвовали представители Совета Федерации, Госдумы, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний, а также главы регионов​​​.

Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению регионов топливом для поддержания стабильности, по дальнейшей балансировке производства и потребления нефтепродуктов, а также по оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен сказано в сообщении

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, чем выгодна России сделка по дизелю. По словам главы Минфина, дизельная сделка поддержит платежный баланс России и даст дополнительную валютную выручку российским компаниям.