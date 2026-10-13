Москва13 окт Вести.Дизельная сделка России и США поддержит платежный баланс РФ, а также даст дополнительную валютную выручку российским компаниям. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" министр финансов России Антон Силуанов.

Он объяснил, чем сделка по экспорту дизельного топлива выгодна России.

Наши компании получат возможность экспортировать дизель и получать за это дополнительную выручку, валюту, что тоже важно и для нашего платежного баланса, и для компаний, в первую очередь, конечно сказал глава Минфина РФ

После телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября глава Белого дома заявил о достигнутом соглашении между странами о поставках 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца месяца для снижения мировых цен на нефть.

Первая партия российского дизеля направилась из Санкт-Петербурга к восточному побережью Соединенных Штатов. Ожидается, что судно прибудет в течение ближайших 48-72 часов.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал поразительным лицемерием критику дизельной сделки чиновниками ЕС.