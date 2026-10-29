Силуанов: цены на нефть после заключения дизельной сделки снижаются Силуанов: цены на нефть снижаются после заключения дизельной сделки

Москва29 окт Вести.После заключения дизельной сделки между Россией и США цены на нефтепродукты снижаются, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью ИС "Вести".

Он подчеркнул, что дизельная сделка принесет России дополнительную валютную выручку и дополнительную ресурсную базу для предприятий, производящих нефтепродукты.

Важно и то, что наши нефтепродукты пойдут на мировой рынок. Цены на нефтепродукты после объявления об этой сделке снижаются. Поэтому в целом мы видим более стабильную ситуацию в энергетическом секторе, в мире заявил он

По словам Силуанова, это важно для России с точки зрения прогнозируемости и влияния мировых цен на внутренние.