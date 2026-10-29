Москва29 октВести.После заключения дизельной сделки между Россией и США цены на нефтепродукты снижаются, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью ИС "Вести".
Он подчеркнул, что дизельная сделка принесет России дополнительную валютную выручку и дополнительную ресурсную базу для предприятий, производящих нефтепродукты.
Важно и то, что наши нефтепродукты пойдут на мировой рынок. Цены на нефтепродукты после объявления об этой сделке снижаются. Поэтому в целом мы видим более стабильную ситуацию в энергетическом секторе, в мирезаявил он
По словам Силуанова, это важно для России с точки зрения прогнозируемости и влияния мировых цен на внутренние.