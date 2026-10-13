Москва13 октВести.Министр финансов России Антон Силуанов объяснил в беседе с ИС "Вести", как доходы от сделки по дизелю отразятся на бюджете.
Ранее, 9 октября, состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после которого глава Белого дома заявил о достигнутом соглашении между странами о поставках 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца месяца для снижения мировых цен на нефть.
Силуанов назвал выгодной для России сделку по дизелю.
Понятно, у нас нет экспортных пошлин на дизель, зато это будет учитываться в финансовых результатах компаний, которые будут платить, соответственно, налоги в бюджетную системусказал Силуанов
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что дизельная сделка Путина и Трампа – это "очень взаимовыгодная статья российско-американского сотрудничества".