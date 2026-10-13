Силуанов объяснил, как доходы от сделки по дизелю отразятся на бюджете

В Минфине РФ объяснили, как доходы от сделки по дизелю отразятся на бюджете Силуанов объяснил, как доходы от сделки по дизелю отразятся на бюджете

Москва13 окт Вести.Министр финансов России Антон Силуанов объяснил в беседе с ИС "Вести", как доходы от сделки по дизелю отразятся на бюджете.

Ранее, 9 октября, состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после которого глава Белого дома заявил о достигнутом соглашении между странами о поставках 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца месяца для снижения мировых цен на нефть.

Силуанов назвал выгодной для России сделку по дизелю.

Понятно, у нас нет экспортных пошлин на дизель, зато это будет учитываться в финансовых результатах компаний, которые будут платить, соответственно, налоги в бюджетную систему сказал Силуанов

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что дизельная сделка Путина и Трампа – это "очень взаимовыгодная статья российско-американского сотрудничества".