Москва13 октВести.Договоренности Москвы и Вашингтона по поставкам дизеля выгодны обеим сторонам, в них нет прямой связи с позицией России по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что дизельная сделка президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа – это "очень взаимовыгодная статья российско-американского сотрудничества".
Прямой какой-то взаимосвязи [с позицией Москвы по украинскому конфликту] я не вижусказал Песков журналистам
После телефонного разговора Путина и Трампа стало известно о достигнутом соглашении между странами о поставках для снижения мировых цен на нефть российского дизельного топлива.
Глава Белого дома назвал эту сделку правильным решением для США.