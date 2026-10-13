Песков заявил об отсутствии связи дизельной сделки с США и позиции РФ по Украине

Кремль: дизельная сделка РФ и США не имеет прямой связи с позицией РФ по Украине Песков заявил об отсутствии связи дизельной сделки с США и позиции РФ по Украине

Москва13 окт Вести.Договоренности Москвы и Вашингтона по поставкам дизеля выгодны обеим сторонам, в них нет прямой связи с позицией России по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что дизельная сделка президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа – это "очень взаимовыгодная статья российско-американского сотрудничества".

Прямой какой-то взаимосвязи [с позицией Москвы по украинскому конфликту] я не вижу сказал Песков журналистам

После телефонного разговора Путина и Трампа стало известно о достигнутом соглашении между странами о поставках для снижения мировых цен на нефть российского дизельного топлива.

Глава Белого дома назвал эту сделку правильным решением для США.