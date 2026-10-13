Рябков отверг связь между дизельной сделкой с США и уступками по Украине

Рябков: у России и США есть направления, по которым стороны продвигаются Рябков отверг связь между дизельной сделкой с США и уступками по Украине

Москва13 окт Вести.Договоренность России с США в сфере поставок дизельного топлива не связана с возможными уступками Москвы по украинскому урегулированию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, чьи слова передает Интерфакс.

Дипломат назвал некорректными предположения о взаимосвязи этих вопросов и подчеркнул, что достигнутые договоренности следует рассматривать отдельно от переговоров по Украине.

Я бы не стал оценивать достигнутую договоренность по принципу "в огороде бузина, а в Киеве - дядька". подчеркнул Рябков

После телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября глава Белого дома сообщил о соглашении между странами о поставках 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца месяца для снижения мировых цен на нефть.