Москва13 октВести.Договоренность России с США в сфере поставок дизельного топлива не связана с возможными уступками Москвы по украинскому урегулированию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, чьи слова передает Интерфакс.
Дипломат назвал некорректными предположения о взаимосвязи этих вопросов и подчеркнул, что достигнутые договоренности следует рассматривать отдельно от переговоров по Украине.
Я бы не стал оценивать достигнутую договоренность по принципу "в огороде бузина, а в Киеве - дядька".подчеркнул Рябков
После телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября глава Белого дома сообщил о соглашении между странами о поставках 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца месяца для снижения мировых цен на нефть.