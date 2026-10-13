Рябков: сделка по дизелю с США вразумит, что Россия достигнет целей по Украине

Рябков: дизельная сделка с США вразумит, что Россия добьется целей по Украине Рябков: сделка по дизелю с США вразумит, что Россия достигнет целей по Украине

Москва13 окт Вести.Так называемая "дизельная сделка" между Россией и США должна вразумить тех, кто пока не осознал, что российская сторона намерена добиться своих целей по Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По словам Рябкова, Москва по-прежнему выступает за политическое урегулирование. Однако, если другая сторона не готова к такому варианту, Россия будет добиваться поставленных целей военным путем. Он отметил, что в этом случае переговорные позиции противоположной стороны будут только ослабевать.

Замглавы МИД подчеркнул, что чем быстрее оппоненты это поймут, тем лучше.

Я думаю, что так называемая дизельная сделка сильно работает на вразумление тех, кто еще это не понял сказал он журналистам

Ранее, 9 октября, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. После него глава Белого дома сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о поставках 300 тыс. тонн российского дизельного топлива до конца месяца, чтобы снизить мировые цены на нефть.