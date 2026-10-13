Рябков: РФ и США движутся вперед по вопросу консультаций по "раздражителям"

МИД: РФ и США движутся вперед по вопросу консультаций по "раздражителям" Рябков: РФ и США движутся вперед по вопросу консультаций по "раздражителям"

Москва13 окт Вести.Россия и США движутся вперед по вопросу консультаций по устранению двусторонних раздражителей. Об этом журналистам заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, недавно прошел очередной раунд по раздражителям, до конца текущего года состоится следующий.

Я должен сказать, что мы движемся вперед​​​. Тут нет пробуксовок подчеркнул Рябков

По его заявлению, по главным вопросам, которые Соединенные Штаты "поставили в зависимость от прогресса в украинском урегулировании", движения нет. Замминистра обратил внимание, что ключевые темы в этом сегменте - это восстановление прямого авиасообщения и возврат дипсобственности, но прогресса там не наблюдается. Рябков уточнил, что по другим направлениям идет продвижение вперед.

Ранее Рябков заявил, что в настоящий момент Россия не наблюдает активности Соединенных Штатов в вопросе украинского урегулирования.