Рябков: встреча РФ и США по раздражителям пройдет до конца года, но даты еще нет

Рябков рассказал, когда новый раунд консультаций РФ и США "по раздражителям" Рябков: встреча РФ и США по раздражителям пройдет до конца года, но даты еще нет

Москва13 окт Вести.Очередной раунд консультаций России и США "по раздражителям" может состояться до конца этого года. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Конкретные даты встречи еще не определены, отметил дипломат.

Недавно имел место очередной раунд [консультаций] по раздражителям. И по факту сейчас дат нет, но до конца года состоится следующий сказал Рябков

По словам замглавы МИД РФ, стороны продвигаются вперед, и "пробуксовок" нет.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что РФ и США договорились организовать контакты по вопросу устранения двусторонних раздражителей, но необходимо согласовать сроки и место проведения встреч.