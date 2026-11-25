В МИД РФ подтвердили подготовку контактов с США по накопившимся проблемам Рябков анонсировал обязательные контакты России и США по "раздражителям"

Москва25 ноя Вести.Контакты между Россией и США по вопросам двусторонних "раздражителей" обязательно состоятся до конца года. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, отвечая на соответствующий вопрос о перспективах диалога между Москвой и Вашингтоном.

Будут обязательно, да заявил Рябков

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москве и Вашингтону нужно решить множество вопросов, начиная от полного восстановления нормальной работы посольств до возвращения прямых рейсов между странами и решения вопроса с арестованной в США российской собственностью.