Дарчиев: РФ и США проведут переговоры по устранению раздражителей

Дарчиев рассказал о будущих дипломатических контактах России и США Дарчиев: РФ и США проведут переговоры по устранению раздражителей

Москва21 сен Вести.РФ и США рассчитывают вскоре провести ряд контактов по снятию раздражителей в отношениях. Об этом рассказал российский посол в Соединенных Штатах Александр Дарчиев.

В интервью ТАСС он пояснил, что переговоры коснутся темы виз и заблокированной дипломатической собственности России в Штатах.

В ближайшее время имеется в виду провести ряд регулярных контактов на рабочем уровне по двусторонним раздражителям в российско-американских отношениях как в Вашингтоне, так и в Москве сказал он

Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также заявил о планах проведения двухсторонних переговоров.