Москва21 сенВести.РФ и США рассчитывают вскоре провести ряд контактов по снятию раздражителей в отношениях. Об этом рассказал российский посол в Соединенных Штатах Александр Дарчиев.
В интервью ТАСС он пояснил, что переговоры коснутся темы виз и заблокированной дипломатической собственности России в Штатах.
В ближайшее время имеется в виду провести ряд регулярных контактов на рабочем уровне по двусторонним раздражителям в российско-американских отношениях как в Вашингтоне, так и в Москвесказал он
Накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также заявил о планах проведения двухсторонних переговоров.