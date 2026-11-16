Москва16 ноя Вести.В отношениях России и Соединенных Штатов сохраняется масса противоречий, заявил в интервью "Вестям" и ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что Москве и Вашингтону нужно решить множество вопросов, начиная от полного восстановления нормальной работы посольств до возвращения прямых рейсов между странами и решения вопроса с арестованной в США российской собственностью.

Они нормальные люди в том смысле, что они разговаривают… с нами… Но противоречий полно, масса противоречий… Надо трезво смотреть на вещи, надо говорить с американцами. Но когда ты это пытаешься делать с открытым от восторга ртом, это не идет на пользу нашим интересам сказал Лавров Андрею Кондрашову

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин сообщил, что Соединенные Штаты готовы прагматично работать с Россией, хотя и не являются ее самыми большими друзьями. Вашингтон понимает, что некоторые вещи нужно делать даже вопреки собственному желанию, добавил дипломат.