Лавров выразил надежду на продолжение диалога РФ и США по вопросам безопасности

Лавров призвал США к честному балансу интересов в сфере безопасности Лавров выразил надежду на продолжение диалога РФ и США по вопросам безопасности

Москва10 ноя Вести.Россия рассчитывает, что администрация президента США Дональда Трампа проявит достаточную политическую решимость для продолжения переговоров с Москвой по вопросам безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Международном форуме по коллективной безопасности.

Не питая иллюзий, наученные опытом, примеры которого я сейчас кратко перечислил, мы очень надеемся, что на этот раз в администрации Соединенных Штатов хватит решимости продолжать этот диалог с прицелом на достижение честного баланса интересов, когда ничья безопасность не будет ущемляться сказал Лавров

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва учитывает предыдущий опыт взаимодействия с Вашингтоном, однако надеется на конструктивное продолжение контактов.

Ранее Лавров заявил, что Москва приветствует подход США к переговорам в Абу-Даби.