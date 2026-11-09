Лавров заявил, что РФ приветствует подход США к переговорам в Абу-Даби

Лавров: Москва приветствует подход США к переговорам в Абу-Даби Лавров заявил, что РФ приветствует подход США к переговорам в Абу-Даби

Москва9 ноя Вести.Москва одобряет подход Соединенных Штатов к переговорам в Абу-Даби, на которых, в частности, будут обсуждаться гарантии безопасности для России и Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Так он прокомментировал слова госсекретаря США Марко Рубио, заявившего, что на переговорах по урегулированию на Украине ключевое значение приобретают вопросы безопасности.

Более того, сама повестка дня переговоров в Абу-Даби предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и в целом безопасности в этом регионе. Мы такой подход только приветствуем сказал Лавров

По его словам, участники трехсторонней встречи в Абу-Даби займутся согласованием "тех принципов, которые будут одобрены в завершение переговоров по полноценному урегулированию".

Трехсторонняя встреча России, США и Украины запланирована в Абу-Даби (ОАЭ) 10-11 ноября.

Ранее Рубио допустил прогресс на переговорах в столице ОАЭ.