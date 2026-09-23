Москва23 сенВести.Представители США в последних контактах с Россией подтвердили, что по-прежнему привержены содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
В ходе очередного визита в Москву Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер подтвердили, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в том, чтобы содействовать достижению украинского урегулированияотметил Лавров
Министр подчеркнул, что российская сторона неоднократно выражала готовность к переговорам для достижения устойчивого, справедливого мира. Он напомнил, что задачи, которые должны быть решены для этой цели, обозначены в выступлении президента РФ Владимира Путина в 2024 году.