Лавров: США подтверждают, что по-прежнему привержены украинскому урегулированию Лавров: США подтверждают, что привержены урегулированию конфликта на Украине

Москва23 сен Вести.Представители США в последних контактах с Россией подтвердили, что по-прежнему привержены содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине​​​.

В ходе очередного визита в Москву Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер подтвердили, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в том, чтобы содействовать достижению украинского урегулирования отметил Лавров

Министр подчеркнул, что российская сторона неоднократно выражала готовность к переговорам для достижения устойчивого, справедливого мира. Он напомнил, что задачи, которые должны быть решены для этой цели, обозначены в выступлении президента РФ Владимира Путина в 2024 году.