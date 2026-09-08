Сергей Лавров назвал разумной позицию США по выборам на Украине Лавров: американцы проявляют реализм по вопросу выборов на Украине

Москва8 сен Вести.Американская сторона проявляет реализм по вопросу проведения выборов на Украине. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в эфире федерального ТВ.

Про выборы [на Украине] — они [на Западе] уже заикнулись про эти выборы, а сейчас все говорят, что нет, этого не надо делать. От американцев слышать возражения против выборов было бы вообще странно — каждые два года "вынь да положь" проведите выборы. Американцы здесь тоже проявляют реализм отметил министр

Ранее Лавров заявил, что способность администрации американского президента Дональда Трампа видеть первопричины конфликта на Украине дает надежду, что контакты по урегулированию с США все же полезны.