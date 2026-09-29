"Жизнь заставит": Лавров высказался о перспективах отношений США с Россией Лавров считает, что "жизнь заставит" США учитывать интересы России и Китая

Москва29 сен Вести.США со временем "жизнь заставит" учитывать интересы других стран, в том числе России и Китая, и придерживаться принципов многосторонности в международных отношениях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр встретился с участниками 23-го заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Лавров ответил на вопрос о перспективах создания новой системы безопасности в Евразии и на Ближнем Востоке, где ключевые игроки, включая США, Иран, Израиль и монархии Персидского залива, пока действуют, исходя из логики игры с нулевой суммой.

Я бы сказал "жизнь заставит", но жизнь-то только начинается сказал глава МИД РФ

Лавров отметил, что Россия неоднократно излагала свои предложения по выстраиванию международных отношений. По его словам, Москва выступает за честный и равноправный диалог, а также учет интересов всех сторон.

Лавров признал, что нынешняя политика США направлена на продвижение собственных односторонних интересов.

То, что Соединенные Штаты вынуждены контактировать с такими странами, как Российская Федерация, Китайская Народная Республика, в ходе этих контактов обсуждаются шаги, которые будут отвечать интересам и одной, и другой стороны. Это вот как раз и есть то самое понятие, которое я назвал "жизнь заставит" пояснил он

Ранее Лавров на пресс-конференции в ООН заявил, что Россия и США регулярно поддерживают диалог в различных форматах.