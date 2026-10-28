Рябков: РФ надеется решить первопричины конфликта на Украине при помощи США

Рябков: усилия Трампа могут приблизить урегулирование конфликта на Украине Рябков: РФ надеется решить первопричины конфликта на Украине при помощи США

Москва28 окт Вести.Россия ведет интенсивный диалог с администрацией президента США Дональда Трампа и рассчитывает, что усилия Вашингтона помогут приблизить урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", его слова приводит ТАСС.

Сегодня с администрацией Трампа ведется плотный интенсивный диалог подчеркнул он

По словам Рябкова, Москва надеется, что действия американского президента и его команды позволят перейти к устойчивому урегулированию украинского конфликта.

При этом замглавы МИД отметил, что будущие договоренности должны гарантировать фундаментальные интересы России и соответствовать положениям Конституции РФ.

Рябков также подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта. В их числе он назвал вопросы безопасности, соблюдения прав русскоязычного населения и Русской православной церкви.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" заявил о понимании администрацией президента США Дональда Трампа, что Россию нельзя игнорировать и с ней лучше взаимодействовать.