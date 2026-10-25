Ушаков: с Россией нужно взаимодействовать, в администрации Трампа это понимают

Ушаков: администрация Трампа понимает, что Россию нельзя игнорировать Ушаков: с Россией нужно взаимодействовать, в администрации Трампа это понимают

Москва25 окт Вести.Администрация президента США Дональда Трампа понимает, что Россию нельзя игнорировать и с ней лучше взаимодействовать. Об этом в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, несмотря на неблагоприятный политический фон по отношению к России, сложившийся в США, администрация Трампа понимает, что сотрудничать с РФ нужно.

В США, вы знаете общий политический фон, он крайне неблагоприятен для России. Но есть администрация Трампа, которая пытается все-таки учесть и свои национальные интересы, которые все-таки сводятся к тому, что нельзя Россию игнорировать, а с Россией лучше взаимодействовать сказал Ушаков

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты настроены на взаимодействие с Россией после урегулирования конфликта на Украине.