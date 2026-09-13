Москва13 сенВести.Американские представители стали лучше понимать позицию Москвы по украинскому конфликту после многочасовой беседы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в беседе с "Известиями" заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Он напомнил, что разговор переговорщиков из Соединенных Штатов с Путиным длился несколько часов.
Естественно, они [представители США] стали лучше понимать [позицию России], поскольку они провели многочасовую беседу с нашим президентомсказал Ушаков
В Кремле 5 сентября прошла встреча президента России со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером, она длилась около трех часов.
Кушнер, оценивая визиты в Москву и Киев, назвал их весьма успешными.