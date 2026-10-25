Ушаков: после Анкориджа было ощущение, что США заставят Зеленского пойти на мир

Ушаков: после Анкориджа было ощущение, что США могут заставить Киев пойти на мир Ушаков: после Анкориджа было ощущение, что США заставят Зеленского пойти на мир

Москва25 окт Вести.После российско-американского саммита в Анкоридже было впечатление, что США могут надавить на Киев и Владимира Зеленского, чтобы склонить к урегулированию кризиса. Об этом помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Журналист задал Ушакову вопрос о том, может ли американская администрация после хамских высказываний Зеленского в адрес США заставить его принять необходимые условия для заключения мира.

Понимаете, и раньше было впечатление после Анкориджа, что американская администрация может что-то такое надиктовать и заставить Киев выполнить ответил Ушаков

Ранее Зеленский пожаловался на "хорошие отношения" президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также усомнился, что американский лидер готов поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

Позднее Зеленский попытался оправдать свой резкий тон в отношении Трампа.