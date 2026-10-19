Зеленский заявил о давлении на Киев со стороны США Bloomberg: Зеленский считает, что США склоняют Украину к капитуляции

Москва19 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон во главе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пытаются склонить Украину к капитуляции. Соответствующее заявление он сделал в интервью агентству Bloomberg.

Полагаю, были предприняты шаги, чтобы склонить Украину к капитуляции. Я не утверждаю, что именно такую цель преследуют наши партнеры сказал Зеленский

Во время беседы он также выразил надежду, что ситуация для Киева изменится в лучшую сторону после промежуточных выборов в США.

В последнее время Трамп все чаще делает различные заявления в сторону Зеленского. Сначала он обвинил его в нанесении вреда американским фермерам. После – сообщил, что глава киевского режима не стремится к завершению конфликта и что Украине нужен новый лидер.