Москва19 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон во главе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пытаются склонить Украину к капитуляции. Соответствующее заявление он сделал в интервью агентству Bloomberg.
Полагаю, были предприняты шаги, чтобы склонить Украину к капитуляции. Я не утверждаю, что именно такую цель преследуют наши партнерысказал Зеленский
Во время беседы он также выразил надежду, что ситуация для Киева изменится в лучшую сторону после промежуточных выборов в США.
В последнее время Трамп все чаще делает различные заявления в сторону Зеленского. Сначала он обвинил его в нанесении вреда американским фермерам. После – сообщил, что глава киевского режима не стремится к завершению конфликта и что Украине нужен новый лидер.