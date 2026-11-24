Bloomberg: Зеленский обратится к Конгрессу, если Трамп не заключит сделку

СМИ: Зеленский обратится к Конгрессу США, если Трамп не надавит на Путина Bloomberg: Зеленский обратится к Конгрессу, если Трамп не заключит сделку

Москва24 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен обратиться к Конгрессу США, в котором большинство мест получат демократы, с просьбой усилить давление на Россию, пишет Bloomberg.

Если президенту США Дональду Трампу не удастся надавить на президента РФ Владимира Путина, Зеленский планирует действовать через американских законодателей, отмечает агентство.

Владимир Зеленский обратится к новому контролируемому демократами Конгрессу США с просьбой усилить давление на Россию говорится в статье

Таким образом, отмечается в публикации, глава киевского режима использует поражение Трампа на недавних выборах, чтобы усилить давление на Москву.

По итогам ноябрьских выборов Республиканская партия потерпела серьезное поражение, а демократы получили большинство как в Сенате, так и в Палате представителей. Новый состав Конгресса приступит к работе в январе.