The Telegraph: Трамп из-за итогов выборов в Конгресс усилит давление на Киев

Трамп из-за итогов выборов в Конгресс может сильнее надавить на Киев The Telegraph: Трамп из-за итогов выборов в Конгресс усилит давление на Киев

Москва5 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп из-за потери республиканцами большинства в Конгрессе по итогам промежуточных выборов может усилить давление на Украину, пишет The Telegraph.

Как отмечает издание, Трамп, несмотря на внимание ко мнениям европейских лидеров, твердо уверен, что кратчайший путь к завершению украинского конфликта - "заставить Украину капитулировать и затем нормализовать отношения с Россией".

По мнению The Telegraph, Европа, предоставляя Украине военную и финансовую помощь, оберегает Владимира Зеленского от натиска Вашингтона.