Москва5 нояВести.Президент США Дональд Трамп из-за потери республиканцами большинства в Конгрессе по итогам промежуточных выборов может усилить давление на Украину, пишет The Telegraph.
Как отмечает издание, Трамп, несмотря на внимание ко мнениям европейских лидеров, твердо уверен, что кратчайший путь к завершению украинского конфликта - "заставить Украину капитулировать и затем нормализовать отношения с Россией".
По мнению The Telegraph, Европа, предоставляя Украине военную и финансовую помощь, оберегает Владимира Зеленского от натиска Вашингтона.