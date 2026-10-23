Трамп: надеюсь, мы близки к тому, чтобы положить конец катастрофе на Украине Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине

Москва23 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине. Такое мнение он выразил, выступая перед своими сторонниками во Флориде.

Американский лидер назвал происходящее на Украине катастрофой и отметил, что конфликт необходимо остановить.

Я добился завершения восьми войн ... И я надеюсь, мы близки к тому, чтобы положить конец катастрофе между Россией и Украиной сказал Трамп

Президент США совершает турне по стране в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября. На предстоящих выборах позиции Республиканской партии, которую представляет Трамп, считаются не самыми сильными. Тем не менее западные СМИ полагают, что возможная победа демократов никак не отразится на внешнеполитическом курсе США.

Ранее старший научный сотрудник и директор российской программы Центра Стимсона Петр Слезкин рассказал, кого Трамп может обвинить в поражении на выборах в Конгресс.