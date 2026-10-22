Победа демократов на выборах в ноябре не изменит политику Трампа, считают в США Politico: победа демократов на промежуточных выборах не поменяет политику Трампа

Москва22 окт Вести.Победа Демократической партии США на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре не поменяет внешнеполитического курса президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Собеседники издания подчеркнули, что в этом сценарии киевскому режиму, европейцам и всему остальному миру придется иметь дело с политически ослабленным Трампом, который "еще решительнее будет добиваться того, что считает необходимым получить".

Победа демократов на промежуточных выборах в ноябре - в одной или обеих палатах Конгресса - вряд ли позволит существенно ограничить действия Трампа за рубежом в последние годы его президентства говорится в публикации

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил ИС "Вести", что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не поможет ни один исход промежуточных выборов в США. Килинкаров убежден, что Зеленский "попадет в жернова" политических баталий американских республиканцев и демократов, а потому его положение будет лишь ухудшаться.