Эксперт предположил, как итоги выборов в Конгресс повлияют на Зеленского Политолог Пятибратов: после выборов в Конгресс давление на Трампа усилится

Москва4 ноя Вести.После победы на промежуточных выборах в Конгресс США демократы будут сильно давить на американского лидера Дональда Трампа по вопросу поддержки Украины. Об этом ИС "Вести" заявил доцент Финансового университета, кандидат политических наук Иван Пятибратов.

Результаты выборов никуда Дональда Трампа не дели … но я думаю, что Зеленскому будет чуточку проще. А связано это с тем, что Дональд Трамп теперь лишен многих возможностей по санкционному правоприменению. Вот по санкциям ему сложнее будет существенно, и в этом плане, конечно, это на руку Зеленскому, то есть послаблений в нашу сторону будет меньше. Ну и демократы будут сильно давить на Трампа, поддерживать Украину сказал эксперт

Ранее сообщалось, что переход обеих палат Конгресса США под контроль Демократической партии может негативно сказаться на реализации договоренностей, которые будут достигнуты в ходе переговоров по мирному урегулированию на Украине.