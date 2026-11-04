РБК раскрыл, как "синее цунами" изменит политику Трампа и переговоры по Украине

Победа демократов может помешать Трампу реализовать договоренности по Украине РБК раскрыл, как "синее цунами" изменит политику Трампа и переговоры по Украине

Москва4 ноя Вести.Переход обеих палат Конгресса США под контроль Демократической партии может негативно сказаться на реализации договоренностей, которые будут достигнуты в ходе переговоров по мирному урегулированию на Украине. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что поражение республиканцев на промежуточных выборах в 2026 году имеет особое значение, поскольку Конгресс накроет "синее цунами" (синий - цвет Демократической партии). С 3 января 2027 года, когда в свои полномочия вступят новые конгрессмены и сенаторы, демократы получат дополнительные рычаги для ограничения повестки президента США Дональда Трампа.

Поражение республиканцев ставит под вопрос дальнейшую вовлеченность администрации Трампа в российско-украинское урегулирование… Переход конгресса под контроль демократов, впрочем, может создать новые политические препятствия для реализации возможных договоренностей сказано в тексте

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Никонов заявил, что отношение Трампа к лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому изменится после выборов в Конгресс. Он предрек, что их взаимодействие испортится еще сильнее, чем в последние месяцы.