Москва4 ноя Вести.Демократическая партия по итогам промежуточных выборов получит контроль над Палатой представителей Конгресса Соединенных Штатов. Об этом свидетельствует прогноз агентства Bloomberg.

По оценкам журналистов, демократы получат минимум 223 места в нижней палате при том, что для формирования большинства им необходимы 218 мест. При этом у представителей Республиканской партии, пишет агентство, только 126 мандатов.

Вместе с тем агентство также опубликовало прогноз по итогам выборов в верхнюю палату - Сенат. Так, демократы, как утверждается, получают 54 места, то есть большинство. У республиканцев - 41 кресло.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен следующие два года только накладывать вето на решения Конгресса. По словам американского лидера, республиканцы будут работать с демократами на благо страны.