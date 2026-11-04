Выборы в США: предварительные итоги голосования в Конгресс по ключевым штатам CNN и NBC News: демократы получат контроль над Палатой представителей

Москва4 ноя Вести.Демократы получат контроль над Палатой представителей Конгресса США по итогам промежуточных выборов, за места в Сенате продолжается борьба в ключевых штатах. Такие оценки представили телеканалы CNN и NBC News.

NBC прогнозирует демократам в новом составе нижней палаты Конгресса 244 мандата, республиканцам — 191.

Демократы получат контроль над Палатой представителей, положив конец доминированию республиканцев в Вашингтоне и создав условия для двух лет противостояния с президентом Дональдом Трампом говорится в материале CNN

По данным агентства Bloomberg, демократы отобрали у республиканцев вдвое больше мест, чем требовалось для получения контроля над Палатой. Для большинства необходимо минимум 218 мест. В предыдущем созыве республиканцы располагали минимальным большинством, а у демократов было 214 мест. Иными словами, демократам достаточно было прибавить четыре места.

К моменту публикации Bloomberg они уже перехватили восемь мест, прежде занимаемых республиканцами: два в Пенсильвании и по одному в Кентукки, Колорадо, Северной Каролине, Вирджинии, Небраске и Нью-Джерси. Республиканцы пока не отыграли ни одного места.

Ранее портал DDHQ также прогнозировал большинство демократов в Палате представителей. В Сенате интрига сохраняется в нескольких штатах.

В Техасе демократ Джеймс Таларико лидирует с 55,39% и, по предварительным данным, побеждает. Его соперник — генеральный прокурор Техаса республиканец Кен Пакстон (43,08%), которого поддерживал Трамп. Демократы не выигрывали сенатские выборы в этом штате с 1988 года.

The New York Post сообщает о двух главных интригах в Джорджии. Джон Оссофф, которого некоторые аналитики считали едва ли не самым уязвимым действующим сенатором-демократом, опережает конгрессмена-республиканца Майка Коллинза — 48% против 40% (согласно опросу Atlanta Journal-Constitution).

Отмечается, что гонка за пост губернатора этого штата стала более напряженной. Республиканцы в Джорджии имеют привычку "политически игнорировать" Трампа: в 2022 году губернатор Брайан Кемп разгромил на праймериз поддерживаемого главой Белого дома Дэвида Пердью.

В июне 2026 года во втором туре праймериз благодаря жителям Джорджии миллиардер Рик Джексон победил кандидата Трампа — вице-губернатора Берта Джонса. Теперь Джексон соперничает с экс-мэром Атланты Кишой Лэнс Боттомс (кандидат от Демократической партии). Издание Cook Political Report оценило эту борьбу как равную.

Возможная победа Боттомс сделает ее первым представителем демократов, избранным губернатором Джорджии со времен Роя Барнса в 1998 году.

В Южной Каролине Дарлин Грэм, сестра сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), проиграла выборы в верхнюю палату Конгресса. Трамп активно поддерживал ее намерение работать в палате следующие шесть лет. Дарлин Грэм (47%) уступила демократке Энни Эндрюс (51,07%).

Во Флориде представительница Республиканской партии Эшли Муди побеждает на промежуточных выборах и сохраняет за собой место в Сенате. Республиканец Байрон Дональдс побеждает на выборах губернатора этого штата и станет первым афроамериканцем на этом посту; ранее он представлял Флориду в Палате представителей.

Конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна, предварительно, переизбрана в Палату представителей от 13-го округа Флориды: после подсчета более 95% голосов у неё 49,55%, у демократки Лилы Грей — 48,61%.

Поддерживаемый Трампом республиканец Скотт Сингер - кандидат от 25-го округа Флориды в Палату представителей - проиграл демократу Джареду Московицу. По данным NBC, после подсчета 94,6% голосов у Московица 51,5%, у Сингера — 46,4%.

В Западной Вирджинии действующий сенатор-республиканец Шелли Мур Капито добилась переизбрания, обойдя соперницу от Демпартии Рейчел Фетти Андерсон. Согласно предварительным данным, которые приводит AP, после обработки около 70% бюллетеней Капито набрала 57,2% против 39,2% у соперницы.

Для Капито, чью кандидатуру поддержал Дональд Трамп, это будет третий срок в Сенате. Ранее она представляла штат в Палате представителей.

В Кентукки республиканец Энди Барр одержал победу над демократом Чарльзом Букером в борьбе за место уходящего сенатора Митча Макконнелла. По предварительным данным AP, после обработки около 75% бюллетеней Барр набирал 54,2% голосов против 38,6% у его соперника.

Барр ранее семь раз избирался в палату представителей. На выборах в Сенат его кандидатуру поддержал президент США Дональд Трамп.