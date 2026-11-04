AP: Республиканцы выиграли выборы в Сенат США во Флориде

Республиканка Эшли Муди победила на выборах в Сенат США от Флориды AP: Республиканцы выиграли выборы в Сенат США во Флориде

Москва4 ноя Вести.Во Флориде республиканцы одержали победу на промежуточных выборах в Сенат США, следует из прогноза агентства Associated Press (АP).

Кандидат от партии Эшли Муди обошла соперницу от демократов Энджи Никсон. Победа позволит республиканке продолжить работу в верхней палате Конгресса до января 2029 года.

Ранее стало известно, что демократы лидируют на выборах в Кентукки и Индиане.

Сами промежуточные выборы в Конгресс прошли в США еще 3 ноября. Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов​​​. По итогам голосования определится, сохранят ли республиканцы большинство в обеих палатах конгресса.