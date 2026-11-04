Аналитики: политик Луна побеждает на выборах в Конгресс от 13-го округа Флориды Конгрессвумен Луна, предварительно, смогла переизбраться в Палату представителей

Москва4 ноя Вести.Член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна предположительно проходит в Конгресс. Такой прогноз озвучил портал Decision Desk HQ.

Аналитический центр Decision Desk HQ прогнозирует победу Анны Паулины Луны на всеобщих выборах в Палату представителей США от 13-го округа Флориды говорится в сообщении в соцсети X

Согласно данным портала, по итогам обработки 95% бюллетеней Луна получает 49,55% голосов, а ее соперница Лила Грей, представляющая Демократическую партию, набирает 48,61%.

Конгрессвумен Луна поддерживает развитие диалога между США и Россией. Она часто критикует киевский режим и отмечает, что затягивание украинского конфликта приносит американцам только вред.

Ранее стало известно, что по предварительным данным демократы лидируют на выборах в Палату представителей в штатах Кентукки и Индиана.