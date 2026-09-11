Москва11 сенВести.Делегация конгрессменов США все еще намерена посетить Россию, заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна, сообщает РИА Новости.
Конгрессмены сосредоточены сейчас на предстоящих 3 ноября промежуточных выборах в Конгресс.
Наши планы не изменилисьприводит РИА Новости слова Луны
Она отметила, что группа американских конгрессменов собирается посетить Россию осенью или зимой текущего года. Главными пунктами повестки переговоров станут вопросы торговли, мира и восстановления двусторонних отношений.