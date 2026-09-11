Луна заявила о планах делегации конгрессменов США посетить Россию Луна: планы группы конгрессменов США посетить Москву не изменились

Москва11 сен Вести.Делегация конгрессменов США все еще намерена посетить Россию, заявила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна, сообщает РИА Новости.

Конгрессмены сосредоточены сейчас на предстоящих 3 ноября промежуточных выборах в Конгресс.

Наши планы не изменились приводит РИА Новости слова Луны

Она отметила, что группа американских конгрессменов собирается посетить Россию осенью или зимой текущего года. Главными пунктами повестки переговоров станут вопросы торговли, мира и восстановления двусторонних отношений.