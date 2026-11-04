CNN: в Кентукки и Индиане демократы лидируют на выборах в Палату представителей

СМИ: демократы лидируют на выборах в Кентукки и Индиане CNN: в Кентукки и Индиане демократы лидируют на выборах в Палату представителей

Москва4 ноя Вести.В американских штатах Кентукки и Индиана кандидаты от Демократической партии лидируют на выборах в Палату представителей Конгресса США.

Такие данные приводит CNN, опираясь на первые результаты голосования в ключевых избирательных округах этих штатов.

Согласно подсчетам агентства Associated Press, демократы гарантировали себе уже 4 места в Палате представителей, а республиканцы - 2. Для установления контроля над нижней палатой Конгресса США та или иная партия должна получить в ней минимум 218 мест. В данный момент нижнюю палату Конгресса контролируют республиканцы.

В США промежуточные выборы начались 3 ноября. В этот раз американцы обновят Палату представителей (435 мест) и переизберут треть Сената (35 из 100 сенаторов). Кроме того, в 36 штатах выберут новых губернаторов, а в большинстве регионов — местных законодателей, генпрокуроров и других чиновников.