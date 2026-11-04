В США завершается прием бюллетеней на промежуточных выборах Первые избирательные участки начали закрываться в США

Москва4 ноя Вести.Первые избирательные участки в ряде штатов США завершают прием бюллетеней на промежуточных выборах и закрываются, передает РИА Новости.

Раньше всего — в 19.00 по местному времени (3.00 мск) — избирательные участки закрываются в Вермонте, Вирджинии, Джорджии, Индиане, Кентукки и Южной Каролине.

Пункты для голосования в округе Мэрион (штат Индиана) официально завершили работу, начался подсчет бюллетеней и подведение итогов, сообщила местная телекомпания WTHR.

В среду, 4 ноября, граждане Соединенных Штатов определяют новый состав Конгресса: ему предстоит работать последние два года президентского срока Дональда Трампа. На выборах распределяются все 435 мест в нижней палате и 35 мест в Сенате.

В настоящее время обе палаты парламента контролируют республиканцы. Конгресс 120-го созыва приступит к работе 3 января 2027 года.

Бывший высокопоставленный чиновник Белого дома допустил, что в случае успеха на выборах кандидатов от Демпартии президент-республиканец Дональд Трамп может заблокировать работу парламентариев.

Политолог Дмитрий Саймс также спрогнозировал победу представителей демократов по итогам голосования.