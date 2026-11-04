Восемь избирательных участков в США завершат работу позже срока из-за неполадок AP: из-за технических проблем 8 избирательных участков в США закроют позже срока

Москва4 ноя Вести.Технические неполадки на избирательных участках нарушили обычный график голосования в двух американских штатах — Пенсильвании и Северной Каролине. Из-за сбоев техники в общей сложности восемь участков по всем Соединенным Штатам не закроются вовремя, их работу решено продлить, передает Associated Press (AP).

В Пенсильвании, в округе Честер, три пункта голосования открылись с задержкой из-за сложностей с установкой аппаратуры. Как следствие, они будут работать до 20.30 по местному времени (4.40 мск среды, 4 ноября). Остальные участки штата закроются на полчаса раньше.

В Северной Каролине сбои затронули пять избирательных участков. Самая длинная задержка — 45 минут — зафиксирована на участке в округе Коламбус. Еще четыре, по данным AP, продлят закрытие на 15–30 минут. Официальное завершение голосования в штате — 19.30 по местному времени (4 ноября в 3.30 мск).

На промежуточных выборах переизбираются треть Сената и весь состав Палаты представителей, а также губернаторы 36 штатов и территорий США. В настоящее время обе палаты парламента контролируют республиканцы.

Бывший высокопоставленный чиновник Белого дома допустил, что в случае успеха на выборах демократов президент-республиканец Дональд Трамп может заблокировать работу парламентариев.

Политолог Дмитрий Саймс также спрогнозировал победу представителей демократов по итогам голосования.