Бразильцам дали дополнительное время для голосования на выборах президента

Голосование на выборах президента Бразилии продлили на два часа Бразильцам дали дополнительное время для голосования на выборах президента

Москва25 окт Вести.В Бразилии работа избирательных участков во втором туре президентских выборов продлена на два часа. Соответствующее постановление было вынесено Высшим избирательным судом страны после официального завершения процедуры голосования.

Основанием для данной меры послужили сообщения о логистических проблемах в день выборов. В частности, в ряде городов у избирателей возникли трудности с посещением пунктов голосования из-за нехватки бесплатного общественного транспорта. В ряде регионов страны транспортные проблемы возникли из-за проливных дождей.

Согласно постановлению суда, избирательные участки будут работать до 19:00 (01:00 мск 26 октября). Процесс подсчета голосов и публикация первых предварительных итогов отложены.

Во втором туре за пост президента Бразилии борются действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и и сенатор Флавиу Болсонару — сын экс-президента Жаира Болсонару. По итогам первого тура, прошедшего 4 октября, Лула да Силва набрал 45,16% голосов, Болсонару поддержали 47,03% избирателей.

Ранее бразильский предприниматель Алейшо Белов выразил обеспокоенность возможным поражением Лулы да Силвы на выборах. По его мнению, победа Болсонару может привести к тому, что контроль над стратегическими минеральными ресурсами окажется в руках США.