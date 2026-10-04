В Бразилии назвали проблемой политическую поляризацию в день выборов В Бразилии рассказали о поляризации общества на фоне выборов президента

Москва4 окт Вести.Жители Бразилии приняли участие в первом туре президентских выборов 4 октября. Главные соперники в избирательной гонке - действующий глава государства Лула да Силва и Флавиу Болсонару - сын бывшего президента Жаира Болсонару. Всего на выборах представлено 13 кандидатов; вероятность, что кто-то из двух лидеров гонки выиграет в первом туре, крайне мала, отметил Сергей Брилёв для ИС "Вести".

По словам местных жителей, общество политически разобщено.

Как голосовать? Это огромная проблема из-за нашей поляризации. У нас слишком левые "левые" и слишком правые "правые" объяснил научный руководитель бразильского Института ядерных исследований Николаус Урсус Веттер

При этом кое-кто отказался напрямую отвечать, за кого готов отдать свой голос на выборах, напомнив про тайну голосования. Другие же напрямую заявили, что голосовать не пойдут.

При этом, подчеркнул Сергей Брилёв, даже пять процентов для одного из лидеров избирательной гонки могут стать решающими.

Те самые люди, которые до сих пор не решили, как голосовать, или которые собирались идти, решат судьбу 5 процентов. Если в первом туре Лула оторвется от Болсонару на 5 процентов, то, как считает CNN Brasil, ему практически гарантирована победа во втором туре. Если отрыва в 5 процентов не будет, то практически неизбежно Лула во втором туре проиграет. Так что очень внимательно следим за этими 5 процентами, ждем, когда будут окончательные результаты голосования сказал он

Предварительные результаты первого тура президентских выборов в Бразилии будут известны к вечеру 4 октября.