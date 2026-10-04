Путешественник Белов: будет беда, если Болсонару-младший возглавит Бразилию

Бразильский путешественник предрек беду при избрании сына Болсонару президентом Путешественник Белов: будет беда, если Болсонару-младший возглавит Бразилию

Москва4 окт Вести.Избрание президентом Бразилии Флавиу Болсонару стало бы бедой для страны. Такое мнение высказал в интервью Сергею Брилёву для ИС "Вести" бразильский предприниматель-миллионер Алейшо Белов - основатель компании "Белов" и фонда "Алейшо Белов".

Первый тур президентских выборов пройдет в Бразилии 4 октября. Главные соперники - действующий глава государства Лула да Силва и Флавиу Болсонару - сын бывшего президента Жаира Болсонару.

Лула — человек, который заботится о Бразилии. Болсонару - в Америке с шапкой стоит. Если он выиграет, он все важные минеральные вещи даст бесплатно - в подарок Америке. Беда будет предостерег Белов

Таким образом он прокомментировал заявление Болсонару-младшего, который, выступая в США, назвал бразильские редкоземельные металлы "решением для США, чтобы избавиться от зависимости от Китая".

Алейшо Белов - бразильский предприниматель, инженер, путешественник, яхтсмен, водолаз и писатель. Родился в СССР, но большую часть жизни провел в Бразилии.

Флавиу Нантес Болсонару - бразильский политик, сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. В 2026 году стал кандидатом на пост президента Бразилии.

Ранее Reuters сообщило, что, по результатам социологических опросов, действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва может победить уже в первом туре выборов главы государства.

Второй тур президентских выборов в Бразилии будет проведен 25 октября.