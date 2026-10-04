Лула может победить в первом туре выборов президента Бразилии Reuters: Лула да Силва лидирует перед выборами президента Бразилии

Москва4 окт Вести.Несколько социологических опросов показали, что действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва перед первым туром президентских выборов немного опережает сенатора Флавио Болсонару, сына бывшего главы государства Жаира Болсонару, данные исследований приводит агентство Reuters.

Голосование пройдет 4 октября. Всего за пост президента Бразилии борются 13 кандидатов. Если ни один из них не получит более 50% голосов в первом туре, второй тур пройдет 25 октября. Лула да Силва представляет левоцентристскую Партию трудящихся. Флавио Болсонару баллотируется от Либеральной партии.

Согласно опросу MDA, за Лулу да Силву готовы проголосовать 47,8% избирателей, за Флавио Болсонару - 42,1%. Исследование проводилось с 30 сентября по 2 октября, в нем приняли участие более 2 тыс. человек.

По данным Datafolha, действующего президента поддерживают 45% респондентов, а его соперника - 42%. При этом во втором туре, как следует из опроса, преимущество Лулы да Силвы над Болсонару может оказаться минимальным: 47% против 46%. Это исследование проводилось 2-3 октября среди более 4 тыс. человек.

Опрос компании Quaest также показал лидерство Лулы да Силвы в первом туре: его поддержка оценивается в 46%. Однако во втором туре, по данным этого исследования, преимущество может перейти к Флавио Болсонару. Опрос проводился 2 и 3 октября среди 3,7 тыс. человек.

Погрешность всех указанных исследований составляет 2 процентных пункта.

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