Болсонару наращивает отрыв от соперника на выборах в Бразилии

Болсонару пока лидирует в президентской гонке в Бразилии Болсонару наращивает отрыв от соперника на выборах в Бразилии

Москва26 окт Вести.Флавиу Болсонару укрепил лидерство над Луисом Инасиу Лулой да Силвой в президентской гонке в Бразилии после подсчета 35% голосов, сообщает Высший избирательный суд Бразилии (выполняет задачи ЦИК).

У Болсонару 50,3% голосов, у Лулы да Силвы - 49,7% отмечает суд

Таким образом, разрыв достиг 0,6%. После подсчета 15% голосов он составлял 0,2%.

В Бразилии 25 октября проходил второй тур выборов президента. Первый тур выборов прошел 4 октября, тогда да Силва набрал 45,16% голосов, Болсонару – 47,03%.