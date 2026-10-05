Москва5 окт Вести.Кандидат от правой Либеральной партии сенатор Флавиу Болсонару лишился абсолютного большинства в первом туре выборов президента Бразилии. После обработки 64,81 % электронных протоколов кандидат получил 49,58 % голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Высшего избирательного суда (выполняет функции ЦИК).

Действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва сокращает разрыв и занимает второе место с результатом 42,25%. Всего к настоящему моменту обработано более 79,3 млн голосов.

По мнению издания Folha de S.Paulo, падение результата Болсонару ниже 50% официально подтверждает, что победитель не будет определен в первом туре, и кандидатам предстоит второй раунд голосования.

Ранее сообщалось, что после обработки 1,61% бюллетеней старший сын экс-президента Жаира Болсонару набрал свыше 49% голосов, в то время как его главный конкурент, действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва, получил более 41%.