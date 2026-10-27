Москва27 окт Вести.Либеральная партия Бразилии, выдвигавшая своим кандидатом сенатора Флавиу Болсонару, официально признала итоги состоявшихся в стране президентских выборов и победу на них действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы. С соответствующим заявлением выступил ее председатель Валдемар Коста Нету. Его слова цитирует ТАСС.

Мы признаем результаты президентских выборов, объявленные Высшим избирательным судом сказал Валдемар Коста Нету

Действующий президент Бразилии Лула да Силва, возглавляющий партию трудящихся, набрал 51,74% голосов. Его соперник, кандидат от правой оппозиции Флавиу Болсонару, получил 48,26%.

В процессе подсчета голосов Болсонару в какой-то момент опережал да Силву, однако затем да Силва вернул себе лидерство. Болсонару отказался признать поражение и попросил продлить сроки голосования, но спустя некоторое время заявил, что не будет оспаривать результаты второго тура выборов.

Ранее президент США Дональд Трамп усомнился в прозрачности президентских выборов в Бразилии и рассказал о своих взаимоотношениях с переизбранным бразильским коллегой.